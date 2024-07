Des étudiants se rassemblent devant le bureau des Nations Unies à Machhad

Un certain nombre d'étudiants de Machhad et de militants d'organisations étudiantes se sont rassemblés devant le bureau de l'ONU à Machhad pour protester contre les récents crimes du régime sioniste et l'indifférence des autorités et des responsables de l'organisation des compétitions internationales face à ces crimes. En lisant une déclaration, ils ont réitéré leur soutien au peuple palestinien.

L'un des étudiants présents au rassemblement a déclaré au correspondant de l'IRNA : « Alors que la Charte des Jeux olympiques stipule que l'un des objectifs de ces compétitions est de créer un chemin de vie basé sur les droits de l'homme reconnus, la participation des athlètes du régime sioniste aux compétitions va à l'encontre de ce principe.

Ehsan Nassirian a poursuivi : « Israël a violé les droits des Palestiniens sans aucune conséquence et aucune organisation internationale n'a réagi de manière décisive.

Il y a environ deux ans, l'Union européenne a imposé des sanctions aux clubs russes en raison de la guerre contre l'Ukraine, mais aujourd'hui les politiques sont différentes face aux crimes de l'entité sioniste à Gaza », a-t-il déclaré, ajoutant que les étudiants ont scandé des slogans dénonçant les crimes de l'entité sioniste.

Les étudiants ont scandé des slogans dénonçant les crimes du régime sioniste et ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Le sport n'est pas un lieu de crime, le génocide n'a pas sa place dans le sport et les institutions internationales qui sont indifférentes au génocide doivent être poursuivies ».