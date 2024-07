Un chef du Hamas, Cheikh Abu Arra, est tombé en martyr dans une prison israélienne

Cheikh Mustafa Abu Arra (63 ans), l'un des hauts dirigeants du Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas), a été martyrisé dans la prison du régime d'occupation sioniste.

Ce leader du Hamas avait été capturé à plusieurs reprises par le régime sioniste depuis 1990 et avait passé au total 12 ans de sa vie dans les prisons de ce régime.

Le Hamas a appelé tous les combattants de la Résistance et ceux inspirés par le cheikh martyr à cibler les soldats de l'occupation et les colons avec des balles et des engins explosifs, cherchant à se venger du sang du martyr et de tous les martyrs palestiniens, a rapporté Almayadeen.

Avec le martyre de ce leader du Hamas, le nombre de prisonniers palestiniens morts sous la torture dans les prisons du régime sioniste est passé à 19 depuis le début de la guerre contre Gaza le 7 octobre 2023.

Le Club des prisonniers palestiniens a annoncé dans un rapport que depuis 1967, 256 prisonniers palestiniens ont été martyrisés dans les prisons du régime sioniste.