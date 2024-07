Attaque contre les centres islamiques en Allemagne : « un acte anti-religion contre les droits de l’homme » selon l’Ayatollah Nouri Hamedani

L’Ayatollah Nouri Hamedani a commencé sa lette avec le verset 114 de la sourate 2 du Saint Coran :

« Est-il plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah Son Nom soit prononcé et qui s'emploie à leur ruine ? »

Dans ce message, dont une copie a été remise samedi à l'IRNA, il est évoqué : « Je condamne fermement cette action antireligieuse et contre les droits de l'homme du gouvernement allemand. J'attends du gouvernement allemand qu'il annule le plus rapidement possible cette mauvaise décision qui est en faveur des extrémistes et des ennemis de la religion et de la liberté et contre les procédures légales et même les lois de ce pays. »

« La fermeture du Centre islamique et ses institutions affiliées par le gouvernement allemand sous de faux prétextes a suscité une grande préoccupation pour moi et pour tous les croyants, les aspirateurs à la liberté et les partisans des véritables droits de l'homme et de la liberté de religion. », a ajouté ce grand Ayatollah.

Ce haut religieux iranien a décrit par ces mots, l’histoire et les activistes du Centre islamique de Hambourg : « Soixante-dix ans d'activité dans la promotion de la religion et de la spiritualité, de la paix, de la liberté, de la sécurité, de l'altruisme et du service à l'humanité. »