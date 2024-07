Tir à la roquette de la Résistance palestinienne sur Ashkelon et les colonies sionistes autour de la bande de Gaza

Selon l’IRNA, citant l'agence de presse palestinienne, suite à cette attaque à la roquette, la sonnette d'alarme a été tirée à Ashkelon et dans les villes de la Palestine occuppée (Israël) autour de la bande de Gaza sous blocus.

Saraya al-Quds, en publiant un communiqué vendredi soir 26 juillet, a également annoncé son attaque conjointe avec les bataillons de Nasser Salahuddin contre les véhicules et les soldats de l'armée d'occupation à l'est de Khan Yunès.

Ce groupe de Résistance palestinien a annoncé : « Les combattants de Saraya al-Quds ont affronté une force israélienne cachée dans une école de la ville de Gaza, à la suite de laquelle un certain nombre de soldats sionistes ont été blessés.

Les Brigades martyres Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont également confirmé dans un bref communiqué avoir tiré sept roquettes Sam-7 sur un hélicoptère de l'armée d'occupation dans le ciel du quartier de Tal El-Havi, au sud-ouest de la ville de Gaza assiégée.

Plus de 9 mois se sont écoulés depuis le début de l'agression du régime sioniste contre la bande de Gaza sans aucun résultat ni réalisation, ce régime s'enfonce de plus en plus dans ses crises internes et externes.

Durant cette période, le régime sioniste n’a rien accompli d’autre que des massacres, des destructions, des crimes de guerre, des violations des lois internationales, des bombardements sur les organisations humanitaires actives dans la région et l’imposition de la faim et de la famine contre les Palestiniens.