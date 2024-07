Israël – Gaza : Kamala Harris promet de ne pas "rester silencieuse"

Jeudi, Netanyahu a rencontré le président sortant, Joe Biden, et sa vice-présidente, Kamala Harris, à la Maison-Blanche, pour des entretiens portant essentiellement sur l'état des négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, a rapporté Euronews.

Après sa rencontre avec Netanyahu, Mme Harris a déclaré qu'il était temps de mettre fin à la guerre et qu'elle était préoccupée par la situation humanitaire désastreuse à Gaza, ajoutant : "Je ne resterai pas silencieuse".

"Ce qui s'est passé à Gaza au cours des neuf derniers mois est dévastateur", a-t-elle déclaré, évoquant les "enfants morts" et les "personnes désespérées et affamées fuyant pour se mettre à l'abri". "Nous ne pouvons pas détourner le regard de ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne resterai pas silencieuse", a-t-elle ajouté devant la presse, a rapporté Franceinfo.

Elle lui a demandé de conclure un accord de cessez-le-feu et de libération des otages avec le Hamas. Kamala Harris a aussi appelé à la création d'un Etat palestinien, à laquelle s'oppose le Premier ministre israélien. "Il n'y aura pas de trêve, madame la candidate", lui a rétorqué vendredi matin sur X le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

La réaction de Trump face aux propos de la candidate des démocrates : "Je pense que ses remarques étaient irrespectueuses. Elles n'étaient pas très gentilles à l'égard d'Israël. En fait, je ne sais pas comment une personne juive peut voter pour elle."