70 délégations étrangères attendus à la cérémonie d’investiture du président Masoud Pezeshkian

Dix présidents conduiront les délégations de leurs pays à Téhéran pour participer à la cérémonie d’investiture du président iranien élu, Masoud Pezeshkian, en plus de 15 délégations conduites par les présidents des parlements, 16 délégations conduites par les vice-présidents, les vice-premiers ministres et les vice-premiers ministres, 17 délégations conduites par les représentants des secrétaires généraux et des ambassadeurs, et 12 délégations conduites par les ambassadeurs accrédités auprès de l'Iran.

La cérémonie aura lieu le mardi 30 juillet dans l'après-midi, dans la salle du Parlement iranien (Majlis), dans la capitale iranienne, Téhéran.