La poursuite de la guerre à Gaza est un « crime contre l'humanité toute entière » (Téhéran)

Selon l’IRNA, Nasser Kanani a écrit samedi soir 27 juillet sur le réseau social X : « Alors que le Premier ministre du régime infanticide sioniste a été ovationné à plusieurs reprises au Congrès américain et enhardi, demande à recevoir plus d'armes, les bombardiers de ce régime attaquent les écoles et les camps où sont hébergés des réfugiés et des déplacés palestiniens sans défense de la bande de Gaza sous blocus. »

Il a ajouté : « Le massacre des Palestiniens qui avaient trouvé refuge dans l'école Sayyida Khadijah à Deir al-Balah, où vivaient des milliers de déplacés gazouis, est le dernier résultat du soutien inconditionnel du gouvernement américain au régime sioniste et des applaudissements et des ovations debout répétés au Congrès américain, pour un criminel qu’est le Premier ministre du régime d’Occupation d’Israël. »

« La poursuite de la guerre contre Gaza et le fait de tuer et de blesser quotidiennement des dizaines et des centaines de Palestiniens est une guerre et un crime contre toute l'humanité et franchir toutes les lignes rouges légales et soutenir ces crimes viole toutes les lois et réglementations internationales », a prévenu le porte-parole de la diplomatie iranienne.