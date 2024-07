Liban : l’ancien commandant du CGRI met en garde Netanyahu

Téhéran - IRNA - Le commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) pendant la période de la Défense sacrée (guerre imposée de l’Irak de Saddam) a averti les dirigeants israéliens qu'en cas de toute intervention militaire contre le Liban, ils s'enfonceraient dans un bourbier plus profond et plus dangereux que celui de Gaza.

Réagissant aux évolutions Mohsen Rezaei a écrit sur le réseau social X : "Par désespoir ou par folie, Netanyahu pense pouvoir sortir du marais de Gaza en se lançant dans l'aventure au Liban, mais il s'enfonce dans un marais plus profond et plus violent que jamais." Dans la soirée du samedi 26 juillet, la zone de « Majdel al-Shams » dans le Golan occupé a été visée par une attaque de missile. Le Hezbollah libanais a nié tout lien avec l'attaque contre la région de Majdal al-Shams, sur le plateau du Golan syrien.