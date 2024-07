Liban - Israël : la mise en garde de l'Iran contre toute nouvelle aventure du régime sioniste

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, se référant à la déclaration du Hezbollah libanais et aux positions de certains hauts responsables de ce pays niant tout rôle dans l'attaque contre Majdal Shams, a déclaré : « Le régime d'apartheid d'Israël après dix mois de massacres dans la bande de Gaza et d'assassinats d'enfants et de femmes palestiniennes, avec un faux scénario, cherche à détourner l'opinion publique de leurs crimes massifs en Palestine. »

« Le régime sioniste n'a aucune autorité morale pour commenter et juger l'incident survenu dans la région de Majdal Shams, et les revendications de ce régime contre les autres ne seront pas entendues non plus. », a souligné Nasser Kanaani.