Le texte de l'approbation du quatorzième mandat de la présidence de la République islamique d'Iran

Le média KHAMENEI.IR publie le texte intégral de cet ordre signé par le leader de la Révolution islamique d’Iran :

Au nom d'Allah

Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Remercions Allah, le Seigneur Omniscient et Puissant, qui a une fois de plus rendu fier l'Iran islamique et fait briller le visage de la grande nation iranienne. L'épreuve décisive de l'élection présidentielle s'est achevée grâce aux efforts du peuple et des responsables, dans des conditions difficiles, avec calme et sobriété, et la personnalité élue de la nation est prête à assumer une grande responsabilité.

La 14e élection présidentielle, après le mandat incomplet du défunt Président Martyr, est l'un des honneurs de la nation iranienne et le signe de l'établissement d'un système islamique stable, et témoigne de la rationalité et de la sobriété de l'ambiance politique du pays. La considération de certains phénomènes désagréables similaires qui ont lieu dans certaines régions du monde montre l’importance et la grandeur de l’Iran et des Iraniens.

Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans la création de cet exploit, en suivant la grande nation, en votant pour la personnalité sage, honnête, populaire et érudite de M. Dr Massoud Pezeshkian et en le nommant à la présidence de la République islamique d'Iran. Et avec mes sincères prières et mes vœux pour son succès, je vous rappelle que le vote de la nation et ma conviction demeurent valides aussi longtemps que ce dernier maintient sa politique, comme il a fait précédemment, dans la voie droite de l'Islam et de la Révolution islamique.