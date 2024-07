La destruction du Hamas est un objectif irréaliste pour Israël (Lavrov)

Israël déclare, par l'intermédiaire du premier ministre Benjamin Netanyahu, que la guerre ne prendra pas fin tant que le Hamas n'aura pas été complètement éradiqué. À mon avis, et à celui de nombre de mes partenaires, il s'agit d'une mission irréaliste. Le Hamas continue d'exister et dispose de capacités et d'un soutien suffisants, y compris dans le monde musulman, a affirmé Lavrov, s'exprimant dimanche à la fin de sa visite en Malaisie après avoir participé à la 57e réunion des ministres des affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) au Laos.

Lavrov a souligné que certains pays tentaient d'élaborer de nouvelles propositions de compromis qui appellent à une cessation progressive de la violence, « étant donné qu'Israël rejette un cessez-le-feu immédiat ».

« Certains pays arabes, l'Égypte et le Qatar, travaillent avec les Américains et tiennent également des réunions avec les Israéliens. À mon avis, il n'est pas très bon que les Palestiniens soient exclus des réunions destinées à déterminer leur avenir. À cet égard, nous continuerons à contribuer au rétablissement de l'unité palestinienne », a déclaré le ministre russe des affaires étrangères.