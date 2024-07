Le monde doit prendre une décision sérieuse concernant les crimes du régime sioniste, cette bande de criminels et de terroristes (Leader)

L'imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a officiellement approuvé le mandat du Dr Masoud Pezeshkian, conformément à l'article 110, clause 9 de la Constitution, le nommant 9e Président de la République islamique d'Iran.

L'approbation a eu lieu Husseinyah Imam Khomeiny (ra) le 28 juillet 2024, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des responsables gouvernementaux et militaires, des familles de martyrs et des ambassadeurs en poste à Téhéran.

Après avoir remis le décret d'approbation à M. Pezeshkian, l'imam Khamenei a salué la quatorzième élection présidentielle comme une victoire significative pour la nation iranienne dans une épreuve importante. « Malgré l’atmosphère de tristesse publique causée par la perte de notre président martyr, la 14e élection présidentielle a été admirable car elle s’est déroulée dans une ambiance serine, saine et compétitive, et les rivaux ont fait preuve d’un comportement moral envers le président élu après les élections », a-t-il fait remarquer.

Le Guide suprême a évoqué l’émergence de la démocratie, de la concurrence et de l’intégrité dans le pays comme résultat direct du soulèvement et de la révolution de la nation en réponse aux conditions désastreuses du passé. « Dès le premier jour de la victoire [de la Révolution], l’imam Khomeiny (ra) a résolument établi l’implication, la présence et l’influence sans précédent du peuple dans l’administration du pays », a-t-il ajouté.

Ailleurs dans son discours, le Guide de la Révolution islamique a fait référence à la question de Gaza, la décrivant comme une question d’ordre mondial. Il a souligné : « Il fut un temps où le sujet de la Palestine était uniquement une préoccupation des pays islamiques. [Mais] aujourd’hui, la question de la Palestine et de Gaza est devenue une préoccupation générale et mondiale. Du Congrès américain aux Nations Unies, en passant par les Jeux olympiques de Paris et partout ailleurs, cette question suscite actuellement l’attention et se propage [dans le monde entier]. »

L’imam Khamenei a condamné les actions barbares du régime sioniste usurpateur, décrivant celui-ci comme une bande de criminels, de meurtriers et de terroristes. « Le régime sioniste n’est pas un gouvernement. C’est une bande de criminels. C’est une bande de meurtriers. C’est une bande de terroristes. Par leurs actes de terrorisme, de cruauté et de crime, ils ont enregistré un nouveau record dans leurs crimes choquants dans l’histoire de la criminalité humaine dans le monde », a-t-il souligné.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné le martyre d’innombrables nourrissons, enfants, patients hospitalisés et femmes à Gaza, déclarant : « Les lourdes bombes des sionistes sont larguées sur ceux qui n’ont même pas tiré une seule balle. »

Dans la suite de son discours, l’imam Khamenei a souligné la nécessité pour le gouvernement d’être actif dans divers domaines, notamment en matière de politique étrangère. « Face aux développements mondiaux, notamment les questions régionales et politiques, ainsi que les avancées scientifiques comme l’intelligence artificielle, il faut faire face à ces développements avec une approche active et efficace au lieu de réagir passivement », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné qu’il était inacceptable de négliger les développement mondiaux et régionaux, ajoutant que « chaque fois qu’un incident se produit, nous prenons position à ce sujet. Nous devons exprimer cette position clairement, explicitement, avec force et dignité afin que le monde comprenne ce que l’Iran islamique a à dire sur cette question ».