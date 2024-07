L'Iran félicite le succès des élections présidentielles au Venezuela

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a déclaré sur son compte X : « Les élections présidentielles au Venezuela, qui se sont déroulées malgré certaines menaces et sanctions cruelles, avec une large participation du peuple et sous la supervision de centaines d'observateurs internationaux d'autres pays, institutions et organisations, témoignent de l'institutionnalisation du processus démocratique dans ce pays. »

Dans un message sur son compte X, Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangère, a félicité Nicolás Maduro pour sa la victoire aux élections présidentielles du Venezuela. Et de poursuivre : « Nous félicitons le peuple et le gouvernement du Venezuela, ainsi que le président élu du peuple vénézuélien, pour la tenue réussie des élections présidentielles au Venezuela. » « Les élections présidentielles au Venezuela, qui se sont déroulées malgré certaines menaces et sanctions cruelles, avec une large participation du peuple et sous la supervision de centaines d'observateurs internationaux d'autres pays, institutions et organisations, témoignent de l'institutionnalisation du processus démocratique dans ce pays » a-t-il ajouté. « La République islamique d'Iran annonce son soutien et sa solidarité avec le Venezuela afin de faire avancer les programmes de développement national et de renforcer la coopération bilatérale » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le Conseil électorale du Venezuela a annoncé que Nicolás Maduro a remporté les élections présidentielles avec 51,20 % des suffrages et a été réélu président du Venezuela pour un troisième mandat de six ans.