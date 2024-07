Canada, Australie et Nouvelle-Zélande : la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale

Téhéran (IRNA)- L’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont publié le 26 juillet la déclaration suivante sur la nécessité d’un cessez-le-feu urgent à Gaza et sur le risque d’un conflit élargi entre le Hezbollah et Israël.

Voici une adaptation du texte de cette déclaration publié sur le site du Premier ministre australien : La situation à Gaza est catastrophique. Les souffrances humaines sont inacceptables. Cela ne peut pas continuer. Israël doit écouter les préoccupations de la communauté internationale. La protection des civils est primordiale et constitue une exigence du droit international humanitaire. Les civils palestiniens ne peuvent pas être obligés de payer le prix. Cette situation doit cesser. Un cessez-le-feu immédiat est absolument nécessaire. Les civils doivent être protégés et une augmentation soutenue du flux d’aide dans toute la bande de Gaza est nécessaire pour faire face à la situation humanitaire. Nous soutenons pleinement l’accord de cessez-le-feu global, approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU. Nous appelons les parties au conflit à accepter cet accord. Tout retard ne fera qu’entraîner davantage de pertes en vies humaines. Nous appelons Israël à répondre de manière substantielle à l’avis consultatif de la CIJ et à garantir la responsabilité des actes de violence continus contre les Palestiniens par des colons extrémistes, à inverser l’expansion record des colonies en Cisjordanie, qui sont illégales au regard du droit international. Nous sommes profondément préoccupés par la perspective d’une nouvelle escalade dans la région. Nous sommes particulièrement préoccupés par la situation le long de la Ligne bleue, notamment par l’escalade des hostilités et des discours entre le groupe Hezbollah et Israël. Cette situation a entraîné le déplacement de milliers de Libanais le long de la frontière sud. La poursuite des hostilités met en danger des dizaines de milliers de civils. Cette escalade des hostilités ne fait que renforcer l’urgence d’un cessez-le-feu à Gaza. Nous exhortons tous les acteurs concernés à faire preuve de retenue et à désamorcer la situation. Nous soutenons les efforts diplomatiques visant à mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. Une guerre à plus grande échelle aurait des conséquences désastreuses pour Israël et le Liban, ainsi que pour les civils de toute la région.