Iran-Afrique du Sud : le nouveau président iranien souligne la nécessité de développer les relations économiques bilatéraux

Lors de sa rencontre avec le ministre sud-africain des relations internationales et de la coopération, Ronald Ozzy Lamola, Le président a souligné l'importance de renforcer les relations entre l'Iran et l'Afrique du Sud dans les domaines bilatéraux ainsi que la coopération internationale, y compris dans le cadre des BRICS et a exprimé l’espoir que les relations économiques et la coopération commerciale entre les deux pays se développent de plus en plus.

Il a également apprécié des positions politiques amicales de l'Afrique du Sud, en particulier des mesures prises par le gouvernement de ce pays dans le but de faciliter et d'accélérer l'adhésion de l'Iran aux BRICS.

En plus, Pezeshkian a salué les positions constructives de l'Afrique du Sud en faveur du peuple palestinien opprimé.