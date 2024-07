L'Iran et Cuba ont une volonté inébranlable de développer leurs relations bilatérales (président iranien)

Le premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz est arrivé lundi à Téhéran à la tête d'une délégation pour participer à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian.

Lors de la rencontre avec Marrero Cruz, le président iranien a souligné la détermination de la République islamique, sous le nouveau gouvernement, à développer et à renforcer la coopération avec Cuba.

Rappelant l'histoire de la lutte du peuple cubain contre l'impérialisme, le nouveau président iranien a déclaré que les relations florissantes entre des pays indépendants et libres comme l'Iran et Cuba contribuaient efficacement à contrer l'unilatéralisme.

Ailleurs dans ses remarques, Pezeshkian a condamné les crimes israéliens contre le peuple palestinien désarmé dans la bande de Gaza et a dénoncé l'inaction et le silence des pays qui prétendent défendre les droits de l'homme, tels que les États-Unis et certains régimes occidentaux, face à ces massacres.

Le président iranien a jugé appréciables les positions de Cuba en faveur du peuple palestinien, soulignant la nécessité que des mesures concrètes soient prises par les instances internationales pour mettre fin aux crimes de l'occupation à Gaza.

Le Premier ministre cubain a également salué l'élection de M. Bazeshkian à la présidence de la République islamique d'Iran et a salué la mémoire du président martyr M. Raïssi.

M. Cruz a qualifié les relations entre Téhéran et La Havane de stratégiques, fraternelles et distinctives, affirmant que les deux pays ont des positions et des visions communes, et que le développement de leurs relations aura un impact important sur la lutte contre les politiques injustes des États-Unis.

Pour sa part, le premier ministre cubain a dénoncé les pratiques sionistes à l'encontre du peuple palestinien, appelant les instances internationales à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à ces massacres.