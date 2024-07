Kharazi : La nouvelle accusation des sionistes contre le Hezbollah n'est rien d'autre qu'un complot

Seyyed Kamal Kharazi, chef du Conseil stratégique des relations étrangères et ancien ministre iranien des Affaires étrangères, a évoqué dans une interview la nouvelle conspiration des sionistes dans l’attribution de l’attaque contre Majdal Shams au Hezbollah du Liban et a déclaré : « Les affirmations d'Israël concernant l'incident du Golan occupé sont similaires au bombardement de l'hôpital Al-Mamadani à Gaza et au martyre de 500 civils, dont des femmes et des enfants, qu'il a identifiés comme étant la cause des Palestiniens. »

« Israël envisage désormais d’étendre la guerre en prétendant que le Hezbollah était responsable de l’attaque contre le Golan occupé. Les accusations d'Israël sont ridicules car les habitants du Golan occupé sont eux-mêmes opposés au régime sioniste et ont érigé des photos de Bachar al-Assad sur les portes et les murs de la ville. Hier, lors de la visite de Netanyahu dans la région, ils ont organisé une manifestation contre lui. Comment est-il possible que le Hezbollah, en tant qu’allié de la Syrie, bombarde les fidèles habitants du Golan syrien ? », a argumenté Kamal Kharazi.

Le chef du Conseil stratégique des relations étrangères a déclaré : « Ce n’est rien d’autre qu’une conspiration, et Israël doit savoir que s’il fait ce pari, il devra faire face à des réponses fortes. La meilleure solution pour Netanyahu est de mettre fin à la guerre brutale à Gaza, car si la guerre continue et s’étend, il n’obtiendra que destruction et meurtre. »