La résistance du peuple palestinien aboutira à la victoire (Pezeshkian)

Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, est arrivé à Téhéran pour assister à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président iranien, MassoudPezeshkian.

Au cours de la réunion, Pezeshkian a déclaré que l'objectif de libérer la Palestine était la préoccupation du peuple iranien avant et après la victoire de la révolution islamique et que notre peuple a toujours détesté les crimes et l'agression du régime sioniste et soutenu les droits du peuple palestinien opprimé et qu'il poursuivra ce soutien avec plus de force.

Il a ajouté que la cruauté des sionistes dans leurs crimes à Gaza dégoûte tous les peuples libres, quelle que soit leur religion. La résistance du peuple palestinien et des moudjahidines aux crimes odieux des sionistes est une source de fierté et nous sommes sûrs que cette résistance se terminera par la victoire finale du peuple, la libération de la terre palestinienne et la disparition du régime sioniste.