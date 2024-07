Les accusations de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada contre la légitime défense de l'Iran sont sans fondement (Téhéran)

Selon l’IRNA, Nasser Kanaani a condamné lundi soir 29 juillet la double approche de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada affichée dans leur déclaration conjointe en faveur de l’attaque aérienne du régime israélien début avril 2024 contre le siège diplomatique de la République islamique d’Iran à Damas.

Ces trois pays alliés du régime d’apartheid ont parallèlement condamné dans leur déclaration commune le droit inhérent de la République islamique d'Iran à la légitime défense contre son agresseur, un droit qui est d’ailleurs conforme à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et qui a été exercé au nom de droit et de la légitime défense d’un pays souverain.

« Le double standard de certains pays, dont ces trois pays, et leurs approches sélectives, partiales et partielles envers des normes internationales et leur déplorable soutien au régime d'apartheid sioniste, non seulement, ne contribuent pas à réduire les tensions dans la région, mais encore, encourage l’agresseur et intensifie les actions barbares et les crimes de guerre du régime sioniste dans la bande de Gaza », a prévenu le diplomate.

Kanaani a ajouté : « Les accusations sans fondement proférées par les premiers ministres d’Australie, de Nouvelle-Zélande et de Canada contre l’Iran interviennent alors que ces pays, eux-mêmes en fournissant des armes au régime d’Occupation sioniste, sont complices des crimes de guerre perpétrés contre la nation palestinienne opprimée. De plus, en soutenant l’occupation du régime sioniste en Palestine et en ignorant le droit historique et légitime du peuple palestinien à déterminer son propre destin, ces pays ont affaibli la stabilité et la sécurité dans la région. »

« A cela s’ajoute leurs antécédents noirs dans la région, comme la participation directe et indirecte aux guerres d'agression sanglantes contre l'Irak et l'Afghanistan. »