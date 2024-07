Les insultes au Jésus-Christ sont condamnées (l’ayatollah Khamenei)

L'ayatollah Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique, a rencontré le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan et la délégation qui l'accompagnait à Téhéran, le 30 juillet 2024.

Lors de la réunion, l'imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a souligné que la République islamique d'Iran a une politique définie et ferme d'élargissement des relations avec ses voisins, en particulier l'Arménie. « Nous sommes fermement déterminés à développer les relations avec l'Arménie, et la coopération entre les deux pays se poursuivra fortement sur la base d'intérêts mutuels définis, indépendamment des politiques des autres. »

Le Guide suprême de la Révolution islamique a exprimé sa gratitude pour la présence de M. Pashinyan à la cérémonie de prestation de serment du président Massoud Pezeshkian et aux funérailles du martyr Ebrahim Raïssi. Il a souligné l'importance de maintenir l'intégrité territoriale de l'Arménie et a affirmé que la République islamique d'Iran considère le corridor de Zanguezour comme préjudiciable à l'Arménie, réaffirmant sa position inébranlable sur cette question.

L'imam Khamenei a souligné que les puissances étrangères ne devraient pas imposer de restrictions aux relations entre les pays et leurs voisins. Il a ajouté que ce qui garantit la sécurité et le bien-être des nations, c'est la confiance en soi et en ses proches alliés. Il a en outre noté que les actions de certains qui interfèrent de loin dans les affaires d'autres pays s'avèrent finalement préjudiciables à ces pays.

Le Guide suprême a également noté les bonnes relations entre le peuple iranien et la communauté arménienne du pays, soulignant que « les Arméniens en Iran ont joué un rôle important pendant la guerre imposée, et j'ai personnellement visité les maisons de nombreux Arméniens ».

L'imam Khamenei a considéré que le respect de Jésus-Christ (psl) était une question certaine et indéniable parmi les musulmans. « Nous condamnons les insultes dirigées contre les grandes figures des religions divines, y compris Jésus-Christ (psl) », a-t-il déclaré.

Au cours de la réunion, à laquelle a participé également M. Aref, le premier vice-président, M. Pashinyan s'est déclaré satisfait des relations croissantes entre Téhéran et Erevan. Il a qualifié ses discussions avec le président iranien Dr Pezeshkian de constructives et positives, réaffirmant la position de longue date de l'Arménie de ne pas accepter de routes transrégionales à travers son territoire.

M. Pashinyan a qualifié les relations entre l'Iran et l'Arménie de stratégiques et s'est réjoui de l'expansion et de la diversification des relations entre les deux pays. Il a souligné l'importance de maintenir cette tendance positive.