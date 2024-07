Je suis optimiste quant à l'avenir (Président Pezeshkian)

Compatriotes ! J'ai espoir pour l'avenir. Bien que les rapports d'experts montrent que la situation actuelle du pays est complexe et difficile, et que nous avons tous été témoins des nombreuses difficultés auxquelles la vie et les moyens de subsistance des gens sont confrontés, il ne fait aucun doute que la confiance dans la puissance éternelle de Dieu et dans les capacités de notre cher Iran, et surtout dans la capacité humaine de notre peuple, nous permettra de surmonter n'importe quel défi, lit-on sur le message du nouveau président.

Nous devons considérer le peuple iranien, les femmes, les jeunes et les groupes ethniques comme des opportunités nationales uniques. Ils peuvent offrir de nouvelles solutions aux problèmes du pays. Nous devons revenir à l'honneur, à la dignité et au caractère sacré des êtres humains, en particulier de la jeune génération, des femmes et des filles qui sont offensées d'être ignorées, humiliées et opprimées.

Dans une autre partie de son message, le président Pezeshkian a noté : Ceux qui fournissent à Gaza des armes tueuses d’enfants ne peuvent pas enseigner l’humanité aux autres. Personne au monde n’accepte d’applaudir le chef du régime qui largue des bombes sur les femmes et les enfants de Gaza. Vous ne pouvez pas vous considérer comme humain mais garder le silence face aux crimes des sionistes. Nous voulons un monde où le peuple palestinien est libéré de l’emprise de l’occupation et du génocide.

La nouvelle administration iranienne souhaite une région forte où tous les pays voisins peuvent prendre des mesures communes pour le développement économique, le progrès et l'amélioration de la vie des générations futures, une région dont la sécurité sera assurée par la présence des pays régionaux. Nous recherchons la paix dans la région et dans le monde, a assuré le président.

«Le 14e gouvernement s'engagera à défendre les intérêts nationaux tout en promouvant la paix et la sécurité régionales et mondiales, en équilibrant les relations étrangères. Nous renforcerons notre amitié avec nos voisins de l'Est et les pays partageant l'espace culturel persan».

«Aujourd'hui, nous appelons les pays occidentaux à établir des relations basées sur le respect mutuel. Nous sommes prêts à dialoguer avec ceux qui ne comprennent pas encore le statut de l'Iran. Je considère que la normalisation des relations économiques avec le monde est un droit inaliénable pour l'Iran, et je ferai tous mes efforts pour la levée des sanctions injustes. Mon gouvernement ne cédera jamais aux intimidations ni aux doubles standards. L'Iran a toujours été du bon côté de l'histoire», a conclu le président Pezeshkian.