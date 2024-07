Le Leader appelle à l’accélération de la mise en œuvre des accords signés entre Téhéran et Baqdad

L'ayatollah Khamenei, Guide de la Révolution islamique, a rencontré le Premier ministre irakien, Mohammed Shia Al-Sudani, et la délégation qui l'accompagnait, le mardi 30 juillet 2024.

Au cours de la réunion, l'ayatollah Khamenei a exprimé sa gratitude pour les efforts et le travail acharné du peuple et du gouvernement irakiens qui ont facilité la réussite de la magnifique marche d'Arbaeen, un événement qui devrait attirer des dizaines de millions de participants.

Le Leader a souligné que la poursuite et la concrétisation des affaires liées au travail entre la République islamique d'Iran et l'Iraq devaient constituer une priorité pour les relations entre les deux pays en cette nouvelle période.

En référence au rapport du Premier ministre irakien concernant les préparatifs élaborés et sécurisés de la procession d'Arbaeen, l'imam Khamenei a déclaré : « L'hospitalité généreuse du peuple irakien à l'égard du grand nombre de pèlerins d'Arbaeen, ainsi que les efforts du gouvernement et des responsables irakiens pour assurer la sécurité de ce grand événement, constituent une question très importante et étonnante. »

L'ayatollah Khamenei a également souligné l'importance d'un suivi diligent des accords et des documents signés entre l'Iran et l'Irak pendant la présidence du martyr Raïssi, insistant sur le fait que ces questions doivent être mises en œuvre dans la période actuelle. Il a ajouté que les deux parties devaient accélérer la mise en œuvre des accords.

Le Guide de la Révolution islamique s'est déclaré satisfait des mesures prises par le gouvernement de M. Al-Sudani pour résoudre les problèmes de l'Irak. Il a également fait l'éloge de la coordination et de la coopération existantes entre les factions politiques irakiennes, soulignant l'importance de poursuivre ces efforts.

Au cours de la réunion, à laquelle a également participé M. Aref, le vice-président iranien, M. Mohammod Shia' Al-Sudani a félicité l'Iran pour le succès des élections présidentielles et la victoire de M. Pezeshkian. Il a exprimé l'espoir que les accords entre l'Iran et l'Irak soient mis en œuvre au cours de cette nouvelle période.

Tout en remerciant la République islamique d'Iran pour sa position à l'égard des crimes du régime sioniste à Gaza, le Premier ministre irakien a déclaré : « Le régime sioniste a transgressé toutes les lignes rouges internationales et humanitaires. La position du peuple et du gouvernement irakiens à l'égard de ces crimes reste ferme et résolue. Le gouvernement irakien maintient une communication permanente avec les pays qui partagent une position commune.

Au cours de la réunion, M. Shia' Al-Sudani a présenté un rapport sur les efforts déployés par le gouvernement irakien pour assurer une marche d'Arbaeen magnifique et sûre.

Il a souligné que cette grande procession est l'occasion de prendre position contre les crimes commis par le régime sioniste et de familiariser les musulmans, en particulier les jeunes, avec les principes et les enseignements du soulèvement de l'imam Hussain contre l'oppression.