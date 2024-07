L’ayatollah Khamenei salue la politique du Hezbollah sur la guerre israélienne contre Gaza

« La politique du Hezbollah depuis le début de l'opération Tempête Al-Aqsa a été tout à fait réfléchie, sage et opportune », a déclaré l'ayatollah Khamenei lors de sa rencontre avec le cheikh Naim Qassem.

Le Guide a estimé que l'harmonie existant entre les différents groupes au Liban et leur soutien aux positions et décisions de la Résistance était un signe du succès du Hezbollah libanais dans la sphère politique de ce pays.

Il a demandé au secrétaire général adjoint du Hezbollah de saluer le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et de lui dire « je prie toujours pour lui et pour tous les commandants et combattants de la Résistance libanaise ».

Qassem, pour sa part, a présenté un rapport sur les derniers développements au Liban et les batailles sur le front nord de la Palestine occupée.