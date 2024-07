L'élargissement des relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis est dans l'intérêt du monde musulman (Pezeshkian)

Selon l’IRNA, le nouveau président iranien, Dr Massoud Pezeshkian , s’exprimant lors d’une rencontre ce mardi soir 30 juillet, avec Cheikh Abdallah ben Zayed, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, qui s'est rendu à Téhéran pour participer à la cérémonie d'investiture du quatorzième gouvernement de la République islamique d'Iran, a émis l’espoir de voir les relations et la coopération entre les deux pays se développeront encore davantage dans la période à venir.

Selon l’IRNA, le nouveau président iranien, Dr Massoud Pezeshkian , s’exprimant lors d’une rencontre ce mardi soir 30 juillet, avec Cheikh Abdallah ben Zayed, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, qui s'est rendu à Téhéran pour participer à la cérémonie d'investiture du quatorzième gouvernement de la République islamique d'Iran, a émis l’espoir de voir les relations et la coopération entre les deux pays se développeront encore davantage dans la période à venir.

Massoud Pezeshkian a exprimé l'espoir que l'expansion des interactions entre les deux pays conduira à une véritable unité et cohésion entre les pays islamiques.

Pour sa part, Cheikh Abdallah ben Zayed, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a félicité le nouveau président iranien pour son élection et a déclaré : « Le gouvernement et le peuple des Émirats arabes unis ont une profonde et de grands intérêt et estime pour l'Iran et son peuple. Pour nous le fait que nous sommes ensemble et et que nous avons de bonnes relations les uns avec les autres est une bonne opportunité. J'espère que nous pourrons tirer le meilleur parti des opportunités disponibles pour un bénéfice mutuel. »