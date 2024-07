Les malveillants cherchent à semer la discorde entre l’Iran et l’Arabie Saoudite (Pezeshkian)

Selon l’IRNA, Massoud Pezeshkian, s’exprimant le mardi soir 30 juillet, à l’occasion d'une rencontre avec Mansour bin Mutab bin Abdulaziz, le représentant spécial du roi d'Arabie Saoudite, qui s'est rendu à Téhéran pour participer à la cérémonie d'inauguration du quatorzième gouvernement de la République islamique d'Iran, a remercié le roi et le prince héritier pour leur messages et leurs marques d’affection avant de qualifier de « constructive » sa conversation téléphonique longue et détaillée avec le prince héritier Mohammed ben Salmane.

« Les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, outre les considérations de voisinage basées sur les liens fraternels et intimes, sont également riches en affinités religieuses et culturelles, et ont fait de nous une nation unie », a fait valoir le nouveau président iranien à l’adresse de son interlocuteur.

Déclarant que les ennemis et les malveillants hostiles à deux nations cherchent à semer la zizanie entre les deux pays afin de réaliser leurs désidératas injustes et illégitimes, le président élu a renchéri : « L'Iran et l'Arabie saoudite doivent contrecarrer de telles conspirations avec vigilance, unité et cohésion. »

Toujours lors de la rencontre, le représentant spécial du Roi d'Arabie saoudite a pour sa part transmis les meilleures félicitations du Roi et du Prince héritier d'Arabie saoudite au Dr Pezeshkian et a déclaré : « Les relations de longue date entre les deux pays sont basées sur une histoire et une culture communes. A cela s’ajoute le voisinage, la fraternité, et les affinités religieuses qui relient tous les deux nations. »

Évoquant l'intérêt des hautes autorités de son pays à étendre les relations avec l'Iran, Mansour bin Mutab bin Abdul Aziz a poursuivi : « Pour Riyad et les autorités saoudiennes, l'accord conclu entre les deux pays à Pékin est un prélude vers la réalisation des intérêts mutuels. C’est une voie qui assure et réalise non seulement les intérêts régionaux mais aussi mondiaux. »