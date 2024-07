Attaque du régime d’Occupation israélien sur Beyrouth : Téhéran condamne fermement

Selon l’IRNA, Nasser Kanaani a qualifié l'attaque perpétrée par le régime sioniste ce mardi soir 30 juillet de « violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban » et de « violation flagrante des lois et réglementations internationales et de la Charte des Nations Unies. »

Le porte-parole de l'appareil diplomatique de la RII a souligné : « L'acte cruel et barbare de la bande criminelle sioniste dans le quartier Dahiya de Beyrouth ne peut certainement pas empêcher les enfants zélés de la nation et de brave Résistance du Liban, de poursuivre la voie honorable du soutien aux Palestiniens opprimés et stopper la résistance face à l'agression du régime d’apartheid israélien.

Soulignant le droit légitime du gouvernement, de l'armée et de la Résistance libanais à répondre aux actes d’agression du régime sioniste usurpateur sioniste, Kanaani a accusé le régime factice et artificiel d'Israël et le gouvernement complice américain de tentative d’élargir la portée des tensions et de la crise dans la région. Il a demandé à la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies d’assumer de toute urgence leur responsabilité face aux menaces du régime israélien contre la sécurité du Liban et la paix et la stabilité régionales et internationales.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de l’attaque barbare et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. M.Kanaani a également exprimé sa sympathie et sa solidarité avec le gouvernement et la nation libanais.