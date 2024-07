Kanaani : Le sang pur du martyr Ismaïl Haniyeh ne sera jamais gaspillé

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a adressé ses condoléances à la grande et fière nation palestinienne, au mouvement Hamas et à tous les groupes de résistance palestinienne, ainsi qu'à tous les mouvements de résistance et aux nations et pays qui soutiennent la cause palestinienne, pour le martyre d’Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas.

Faisant référence à l'enquête en cours sur les dimensions et les détails de cet incident, Kanaani a déclaré : « Sans aucun doute, le sang pur du martyr Ismaïl Haniyeh qui a consacré toute sa vie dans la lutte honorable contre le régime sioniste usurpateur et sur la voie de la libération d'Al-Qods Al-Charif et de la libération de la nation palestinienne opprimée des mains de l'occupation sioniste, ne sera jamais gaspillé. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné : « Le martyre du frère d’Ismaïl Haniyeh à Téhéran renforcera le lien profond et indéfectible entre la République islamique d'Iran et la chère Palestine et la Résistance. »

Dans un communiqué, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé le martyre d’Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, ce mercredi (31 juillet), dans sa résidence à Téhéran.

Le martyr Ismaïl Haniyeh, en visite à Téhéran, a assisté, mardi (30 juillet), à la cérémonie d’investiture du président iranien élu Massoud Pezeshkian.