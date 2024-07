Le président Pezeshkian a insisté sur le développement des relations Iran-Russie

Le président Pezeshkian, a reçu, mardi à Téhéran, le président de la Douma de la Fédération de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine.

Lors de cette rencontre, le président iranien a demandé le rapprochement entre Téhéran et Moscou pour neutraliser les sanctions illégales des États-Unis et des Etats occidentaux.

Le chef du parlement russe, a présenté les meilleurs souhaits de Vladimir Poutine et la ferme volonté du président russe pour augmenter des coopérations entre les deux pays dans les domaines économiques, d’énergie et d’infrastructures routières du corridor Nord-Sud qui relie Moscou à Téhéran et à New Delhi.