Le Hezbollah a publié un communiqué sur l’agression israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth

Les Relations médiatiques du Hezbollah ont publié, ce mercredi 31 juillet, un premier communiqué commentant l’agression israélienne qui a visé mardi soir un quartier résidentiel dans la banlieue sud de Beyrouth :

« Comme tout le monde le sait, l’ennemi sioniste a mené, le mardi 30 juillet 2024, une agression contre la banlieue sud de Beyrouth, ciblant un immeuble résidentiel dans l’un de ses quartiers. Cette agression a entraîné le martyre de plusieurs citoyens en plus de plusieurs blessés, ainsi que des destructions majeures dans plusieurs étages du bâtiment.

Le grand chef jihadiste, le frère M. Fouad Chokor (Hajj Mohsen), était en ce temps présent dans ce bâtiment. ‏

Depuis lors, les équipes de la protection civile ont travaillé avec diligence, mais lentement, pour enlever les décombres en raison de l’état des couches détruites. Nous attendons toujours le résultat que parviendront les personnes impliquées dans cette opération concernant le sort du grand et cher leader ainsi que celui d’autres citoyens dans cet endroit, afin d’y prendre la décision convenable ».

Il convient de rappeler que 4 citoyens, dont une femme et deux enfants, sont tombés en martyre et plus de 70 autres ont été blessés, suite à une agression aérienne israélienne contre le quartier de Haret Hreik », a rapporté la chaîne Al-Manar.