Assassinat de Haniyeh : l’Iran fera regretter aux occupants terroristes leur acte lâche (Pezeshkian)

Le président iranien a publié une image de sa rencontre avec le martyr d’Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et a écrit un verset du Coran, (Sourate Ibrahim, verset 47) : « Certes Allah est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir »

« L’Iran pleure son partenaire dans les peines et les joies et le chef de la résistance palestinienne Hamas, le martyr d’Al-Qods, Ismaïl Haniyeh » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Hier, j’ai levé la main victorieuse du martyr Ismaïl Haniyeh, et aujourd’hui, je dois le porter sur mes épaules en guise de deuil. »

Le président iranien a souligné : « La République islamique d'Iran défendra son intégrité territoriale, sa dignité et son honneur et fera regretter aux occupants terroristes leur acte lâche. »

« Le lien entre les deux fières nations de l’Iran et de la Palestine sera plus fort qu’auparavant, et la voie de la résistance et de la défense des opprimés sera suivie plus fort que jamais » a indiqué le président Pezeshkian.

Dans un communiqué, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé le martyre d’Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, ce mercredi (31 juillet), dans sa résidence à Téhéran.