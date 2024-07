En martyrisant notre invité Haniyeh, le régime sioniste a préparé le terrain pour un châtiment sévère à son encontre (Leader)

Au nom de Dieu, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux

« Certes, nous appartenons à Allah et c'est à Lui que nous retournons » [Coran 2:156].

Chère nation iranienne !

Le courageux dirigeant et éminent moudjahid palestinien, M. Ismail Haniyeh, a rejoint son Créateur aux premières heures de l'aube, et le grand Front de Résistance en est endeuillé. Le régime sioniste criminel et terroriste a martyrisé notre cher invité sur notre territoire et a causé notre chagrin, mais il a également préparé le terrain pour un châtiment sévère à son encontre.

Le martyr Haniyeh était prêt à sacrifier sa vie honorable dans cette noble bataille pendant de nombreuses années. Il était prêt au martyre et avait sacrifié ses enfants et ses proches sur ce chemin. Il n’avait pas peur de tomber en martyr sur le chemin de Dieu et pour sauver la vie des serviteurs de Dieu. Cependant, suite à cet événement amer et tragique qui a eu lieu dans les frontières de la République islamique, nous pensons qu’il est de notre devoir de nous venger.

Je présente mes condoléances à l’Ummah islamique, au Front de la Résistance, au peuple courageux et fier de Palestine, et en particulier à la famille et aux proches du martyr Haniyeh et de l’un de ses compagnons qui a été martyrisé à ses côtés. Que Dieu Tout-Puissant élève leurs rangs.

Sayed Ali Khamenei

10 Mordad 1403 / 31 juillet 2024