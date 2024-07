Le président Pezeshkian a rencontré les chefs des parlements africains (Algérie, Mali et Sénégal)

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a pris part, mardi, à la cérémonie d’investiture du nouveau président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian.

Le parlementaire algérien a été reçu aujourd’hui par le nouveau président iranien. Les deux parties ont insisté lors de cette réunion sur le développement des relations bilatérales.

Le Président du parlement du Mali a félicité le Dr Pezeshkian en tant que président de l'Iran et a souligné l'intérêt de son pays à développer les relations avec la République islamique dans tous les secteurs.

Lors de sa rencontre avec le président du parlement du Sénégal, le Président Pezeshkian a souligné l'intérêt de la République islamique d'Iran d'élargir les interactions avec le Sénégal, notamment dans les secteurs économique et politique, ainsi que de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre de la commission mixte des deux pays.

Le président Pezeshkian a souligné, lors de sa rencontre avec le vice-président de Zimbabwe, que l'Iran et le Zimbabwe disposaient de bonnes capacités complémentaires pour développer leurs relations et pour neutraliser la sanction imposée par les Etats-Unis et les pays occidentaux.