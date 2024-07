Les sionistes verront bientôt les résultats de leur acte terroriste et lâche (Pezeshkian)

Le président Bazeshkian, dans une déclaration en réponse à l'assassinat de Haniyeh, qui était invité en Iran pour participer à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président, a souligné que « la République islamique d'Iran ne ménagera aucun effort pour préserver son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, sa fierté et sa dignité ».

Le président iranien a présenté ses félicitations et ses condoléances à l'occasion du martyre de Haniyeh et de l'un de ses compagnons, de la part des moudjahidines de l'axe de la résistance, du peuple palestinien opprimé et de l'ensemble de la nation islamique.

Pezeshkian a déclaré que l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, comme d'autres crimes commis par le régime sioniste, est une violation du droit international et des normes internationales, ce qui appelle à une action unifiée de la communauté internationale, en particulier des pays islamiques, pour faire face à l'usurpateur et à l'occupant plus que jamais auparavant.

Ce crime a eu lieu à Téhéran alors que notre cher frère et martyr, Ismail Haniyeh, était notre invité et celui du gouvernement de la République islamique d'Iran, a noté Pezeshikian ajoutant que la République islamique d'Iran ne ménagerait aucun effort pour préserver son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, son honneur et sa dignité, et le régime sioniste devrait bientôt faire face aux conséquences de son acte lâche et terroriste.