L'Iran se réserve le droit de réagir à l'assassinat de Haniyah (ministre des affaires étrangères par intérim)

Dans un message publié sur X, Ali Bagheri Kani a fermement condamné l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran mercredi.

La République islamique d'Iran condamne avec la plus grande fermeté cet acte criminel et souligne son droit à réagir de manière proportionnée », a déclaré le ministre iranien des affaires étrangères par intérim dans un message publié sur son compte X. “Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se montrer à la hauteur de la situation”, a-t-il ajouté.

« Le Conseil de sécurité de l'ONU doit assumer sa responsabilité et faire face à la menace qui pèse sur la paix et la sécurité internationales du fait des actions terroristes et agressives continues du régime d'occupation israélien », a-t-il ajouté.