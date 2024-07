Le ministère iranien des Affaires étrangères publie une déclaration concernant le martyre d’Ismail Haniyeh

Le ministère iranien des affaires étrangères a appelé à une action mondiale contre Israël à la suite de l'assassinat de l'« infatigable moudjahid » Ismail Haniyeh.

Le ministère a déclaré que l'attaque contre le chef politique du Hamas à Téhéran est une nouvelle manifestation de la nature agressive et violatrice de la loi de la « mafia criminelle qui gouverne la terre occupée de Palestine ».

« L'Iran attend des pays et des organisations internationales qu'ils demandent sérieusement et efficacement des comptes au régime israélien et qu'ils prennent les mesures politiques, juridiques et punitives nécessaires contre ce régime voyou pour soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et sa résistance légitime à l'occupation », indique le communiqué.

Le communiqué indique que l'assassinat de Haniyeh, l'un des « pionniers de la lutte légitime des Palestiniens pour l'autodétermination, constitue une violation flagrante du droit international ».

Cet acte terroriste constitue non seulement une violation flagrante des principes et des règles du droit international et de la Charte des Nations unies, mais aussi une grave menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales ».

La déclaration précise que cet acte criminel s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de génocide menée par Israël à Gaza et qu'il vise à accroître l'insécurité en Asie occidentale.