Le soutien des soi-disant défenseurs des droits de l'homme à l'égard des crimes israéliens est déplorable (Pezeshkian)

Lors d'une rencontre mercredi à Téhéran avec le vice-président brésilien Geraldo Alckmin, le président iranien a déclaré que les relations entre l'Iran et le Brésil, vieilles de 120 ans, constituaientun pilier pour le développement et l'expansion de la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt pour les deux pays.

Par ailleurs, le président Pezeshkian a évoqué l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en soulignant qu'il révélait la nature brutale de l'entité sioniste et son manque d'engagement à l'égard du droit international et des conventions internationales.

Le régime sioniste criminel opprime les femmes et les enfants de la bande de Gaza et détruit les écoles et les hôpitaux, mais il est regrettable que les soi-disant défenseurs des droits de l'homme le soutiennent, a regretté le président iranien.

Le vice-président brésilien a également félicité M. Pezeshkian pour son élection à la présidence de la République islamique d'Iran et s'est réjoui du développement des relations de longue date entre les deux pays sous l'égide du nouveau président iranien.

Il a souligné la volonté du Brésil d'élargir les domaines de coopération avec la République islamique d'Iran, notamment le commerce, l'agriculture, la santé, les produits pharmaceutiques, l'énergie, la pétrochimie et l'exploitation minière.

Le diplomate brésilien a remis à Masoud Pezeshkian l'invitation du président brésilien Lula da Silva à participer au sommet des BRICS, qui se tiendra l'année prochaine au Brésil.

Le vice-président brésilien a également condamné l'assassinat criminel qui a conduit au martyre du chef du bureau politique du Hamas, ainsi que les massacres de femmes et d'enfants qui se poursuivent dans la bande de Gaza, soulignant les positions du gouvernement et du peuple de son pays en solidarité avec le peuple opprimé de Palestine.