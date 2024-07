L'Iran exercera son droit à l'autodéfense après l'agression israélienne (l’envoyé auprès des Nations Unies)

Dans cette lettre, l'Iran condamne fermement « l'action agressive du régime sioniste » dans l'assassinat de Haniyeh, qualifiant cet « acte terroriste » de partie intégrante des assassinats de dirigeants de la résistance palestinienne et du génocide contre les Palestiniens.

Ce régime terroriste et ses complices en portent la responsabilité. La République islamique d'Iran n'hésitera pas à exercer son droit inhérent à l'autodéfense, consacré par l'article 51 de la Charte des Nations unies, pour réagir de manière décisive et rapide », a déclaré l'envoyé iranien dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU.

La lettre souligne le rôle des États-Unis en tant qu'allié stratégique et soutien du régime israélien : « Cet acte n'aurait pas pu se produire sans l'autorisation et le soutien des services de renseignement des États-Unis.

La lettre appelle à une action décisive de la part de la communauté internationale et du Conseil de sécurité de l'ONU pour punir les auteurs de cet acte, et demande une réunion d'urgence du Conseil.

« À la lumière des graves conséquences des actes criminels israéliens sur la paix et la sécurité régionales, la République islamique d'Iran appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à condamner fermement et sans équivoque les actes d'agression et les attaques terroristes du régime israélien contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran, ainsi que les récents actes d'agression », indique la lettre.

L’Iran demande également au Conseil de sécurité des Nations unies d'envisager des sanctions et d'autres mesures pour punir Israël de ses violations du droit international.