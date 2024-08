Gaza : Le gang criminel au pouvoir à Tel Aviv continue de tuer des journalistes, dénonce Téhéran

Selon l’IRNA, Nasser Kanaani a écrit sur le réseau social X dans la nuit du mercredi 31 juillet 2024 : « Le gang criminel au pouvoir à Tel-Aviv continue de tuer des journalistes et des narrateurs qui mettent au grand jour la campagne d'oppression israélienne dans la bande assiégée de Gaza dont sont victimes ses habitants sans abri. »

« Le journaliste Ismail Al-Ghul et le caméraman d'Al Jazeera Rami Al-Raifi étaient les derniers passagers du convoi des martyrs des médias dans la bande assiégée de Gaza, qui ont été tués en martyr ce jeudi dans une frappe aérienne du régime sioniste », réagit le diplomate.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, a également présenté ses condoléances aux familles de ces deux martyrs et à la famille médiatique de la chaîne panarabe Al Jazeera qui couvrent les évolutions.