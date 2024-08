Le régime sioniste représente une menace dangereuse pour la sécurité et la paix mondiales (Téhéran)

Selon l’IRNA, Nasser Kanaani, réagissant aux évolutions liées à la campagne génocidaire d’Israël, a écrit sur la chaîne X : « L'action du régime sioniste dans l'assassinat d'un haut responsable politique palestinien qui était un invité officiel et diplomatique de la République islamique d'Iran pour participer à la cérémonie d'investiture du président élu de la nation iranienne, n'est rien d'autre qu'un assassinat extraterritorial et un terrorisme d'État organisé ! »

« Le régime sioniste constitue sans aucun doute une menace dangereuse pour la sécurité et la paix mondiales, qui ne respecte pas les règles et réglementations du droit international. Le silence, l'indifférence ou l'inaction des pays et des organisations internationales face à un crime aussi horrible signifiera enhardir le terrorisme d'État et extraterritorial et fournir la base pour la poursuite des actions aventureuses et dangereuses du régime d’Occupation et sioniste d’Israël contre la sécurité nationale des pays, la paix, la stabilité et la sécurité internationales », a-t-il conclu.