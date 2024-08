Dernier adieu au martyr Ismaïl Haniyeh à Téhéran : le Leader de la Révolution prie sur son corps

Selon l’IRNA, l'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a prié ce matin sur le corps du martyr Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, à l'Université de Téhéran.

Après la prière, il s'est entretenu avec les représentants du Hamas et a serré dans ses bras les enfants du martyr Haniyeh.

Les Relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) ont annoncé dans un communiqué aux premières heures du jeudi 31 juillet qu’Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, et l'un de ses gardes du corps ont été tués en martyr dans une attaque ciblée contre leur résidence à Téhéran. La cause et l'ampleur de cet incident font actuellement l'objet d'une enquête et les résultats seront annoncés ultérieurement.

Selon l’IRNA, le Guide suprême de la Révolution a publié un message suite au martyre d'Ismail Haniyeh et a déclaré : « Le régime sioniste criminel et terroriste a préparé le terrain à un châtiment sévère suite à cet acte lâche. Nous considérons qu'il est de notre devoir de venger l'effusion de son sang, tué en martyr sur le territoire de la République islamique d'Iran. »