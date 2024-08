L'assassinat d'Ismail Haniyeh n'aurait pas pu avoir lieu sans le feu vert et le soutien des services de renseignement américains

Amir Saïd Iravani, l'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, intervenant le mercredi soir, 31 juillet, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème : « La situation au Moyen-Orient », a déclaré : « La République islamique d'Iran condamne cet acte de terrorisme odieux de la manière la plus ferme possible et le considère comme une violation grave du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'une violation de la souveraineté et de la sécurité nationales de l'Iran. »

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a ajouté : Cet acte d'agression terroriste, qui est suffisamment provocateur, constitue une grave violation de la paix et de la sécurité et nécessite une action immédiate et efficace du Conseil de sécurité de l'ONU dans l'exercice de ses fonctions fondées sur la Charte.

« Malheureusement, les États-Unis d'Amérique ont une fois de plus décidé de fermer les yeux sur la réalité et d'ignorer les racines de la situation actuelle. Les groupes de Résistance palestinienne comme le Hamas et d’autres groupes de Résistance de la région ne sont pas des terroristes. Au nom du droit international, ce sont des groupes légitimes et légaux créés pour lutter contre les occupations et les agressions », a insisté le diplomate.

Iravani a déploré le fait qu’aujourd'hui, lors de la réunion et dans un « spectacle frauduleux », certains pays occidentaux ont blâmé et accusé, dans un geste partial et hostile, la République islamique d'Iran ; Cela, sans reconnaître leurs échecs et incapacités, à adhérer, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, à leurs obligations internationales de maintenir la paix et la sécurité dans la région. »