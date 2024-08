Réaction de la Tunisie à l'assassinat de Haniyeh et à l'attaque du régime sioniste contre le Liban

Réagissant aux évolutions préoccupantes, le ministère tunisien des A.E. a annoncé dans son communiqué que la Tunisie condamne fermement l'attaque barbare du régime sioniste contre le Liban.

Pour la diplomatie tunisienne, l’attaque contre la souveraineté et la sécurité du Liban ne fera jamais taire les appels qui réclament la restauration des droits et ceux des esprits libres. Par contre, ils grandiront la portée de la résistance et l’alimenteront.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a ajouté : « Aucune partie étrangère n'a le droit d'imposer des droits à quiconque résiste à l'occupant et à l'usurpateur. Nous demandons à la communauté internationale d’assumer sa responsabilité juridique et morale en empêchant les dangereuses politiques hostiles menée par le régime d’Occupation israélien ».

Toujours dans sa déclaration, faisant référence à l’acte terroriste d'assassinat visant Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, par le régime sioniste, Tunis écrit : « L'assassinat de Haniyeh est un acte d’agression et une violation flagrante contre la souveraineté d’un pays souverain. »