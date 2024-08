Nous avons le devoir de réagir à l'assassinat terroriste de Haniyeh au bon moment et au bon endroit (Qalibaf)

Mohammad Baqer Qalibaf, s’exprimant ce jeudi matin, premier août, lors de la cérémonie funéraire du martyr Ismail Haniyeh tenue à l'Université de Téhéran, tout en présentant ses condoléances, à cette triste occasion, au monde musulman et aux esprits libres du monde a déclaré : « Nous discutions des crimes du régime sioniste meurtrier avec le martyr Haniyeh lors de sa précédente visite en Iran il y a 2 ou 3 mois. J'ai dit que ces difficultés sont naturelles et qu'aujourd'hui tous les ennemis de l'Islam se sont donnés la main et que la « Guerre des Partis » se répète.

Le martyr Haniyeh a répondu que si aujourd'hui vous voyez la résistance à Gaza de telle manière où tous les gens sont soudés et que plus de 2 millions de personnes résistent toujours et ne quitte pas leur terre, la seule raison en est que ces gens sont éduqués par la culture du noble Coran et l'Ecole de la Famille Prophétique (Ahl al-Beit) : Des dizaines de milliers de personnes mémorisent et pratiquent ici le Coran », a-t-il dit.

Le plus haut parlementaire iranien a poursuivi : « Nous avons vu comment tous les éléments de survie et de philosophie existentielle de ce régime criminel qu’est Israël, se sont effondrés avec l’opération de Déluge d’Al-Aqsa. Il en est arrivé au point où il a sorti ses avions F16 de ses bases militaires et les a déménagés sur une remorque pour les garder à l’abri face aux combattants de la Résistance. Vous avez vu comment un nombre limité de combattants ont su mener cette immense opération et briser le mythe d’invincibilité d’Israël… »

« Aujourd'hui, les groupes de Résistance forts des potentiels d’un peuple soudé et résistant, ont rempli leur devoir religieux face à l'ennemi sioniste. Ils sont à la hauteur de prendre leurs propres décisions et croient à la victoire divine », a poursuivi M.Qalibaf.

Le président du Parlement iranien a considéré les actes de terreur et d'assassinat des commandants de l’axe de la Résistance au Liban et à Téhéran comme un signe de l’effondrement du régime en agonie sioniste et a conclu : « Ces assassinats et ces actes d’agressions ne peuvent pas saper notre marche en avant ».

« Le régime sioniste paiera un lourd tribut pour son acte d’agression et son crime sur le territoire iranien. »