L'Iran utilisera son droit légitime de riposter et de punir Israël (ministre des A.E.)

Bagheri a souligné que le régime sioniste, en franchissant toutes les lignes rouges et en menant une agression terroriste flagrante avec l'assassinat et le martyre d'Ismail Haniyeh et en violant l'intégrité territoriale et la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, a exposé la stabilité et la sécurité régionales à de graves risques, de sorte que l'Iran utilisera son droit inhérent et légitime de rendre la pareille à l'entité sioniste et de la punir catégoriquement.

Dans ce contexte, la République islamique d'Iran appelle à une réunion d'urgence des ministres des affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) pour faire face à ce crime terroriste flagrant et à cette violation de son intégrité territoriale et de sa sécurité nationale, a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, a condamné l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas et l'action menée par l'entité sioniste contre l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, soulignant qu'Ismail Haniyeh était à la tête de l'axe de résistance face à l'agression et à l'occupation dans la région et qu'il avait déployé des efforts considérables pour mettre fin au génocide commis par les sionistes dans la bande de Gaza.

Il a souligné que le régime sioniste devait mettre fin à l'occupation et que les auteurs de ce crime devaient être punis.

En conclusion, le Sultanat d'Oman a accueilli favorablement la proposition de convoquer une réunion d'urgence des ministres des affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique et espère qu'elle se tiendra dans les meilleurs délais.