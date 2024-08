Les représentants d’Iran et ceux de la Palestine à Paris organisent une cérémonie de commémoration du martyr Ismail Haniyeh

L'Ambassade de la République Islamique d'Iran et le Comité National Olympique de l’Iran organisent ce jeudi soir une cérémonie au consulat temporaire de l'Ambassade de la République Islamique d'Iran à Paris pour honorer la mémoire du martyr Ismail Haniyeh, leader du mouvement Hamas et du Front de résistance palestinienne.

Lors de la cérémonie, en plus de quelques Iraniens résidant à Paris, des collègues de l'ambassade iranienne et des représentants de la délégation sportive iranienne, certains entraîneurs et athlètes palestiniens présents à Paris seront également présents.