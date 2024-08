Tir de dizaines de roquettes depuis le Liban vers le nord de la Palestine occupée + vidéo

Les médias sionistes ont rapporté qu'après le tir de dizaines de roquettes depuis le Liban vers la région de Galilée occidentale, les sirènes d’alerte à l'attaque de missile ont été retenti à Ras al-Naqourah, Shlomi, Hanina, Liman et Metusqa.

Rien n’a filtré sur les détails dans l’immédiat.

Depuis le début de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » menée par le mouvement de Résistance palestinien Hamas, le Hezbollah libanais, en guise du soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus, mène quotidiennement des opérations d’envergure contre les cibles israéliennes à l’intérieur des territoires occupés, de manière à faire diversion auprès des nombreuses troupes sionistes déployées dans le nord de la Palestine occupée (dit Israël) et à réduire ainsi la charge qui pèse sur la Résistance palestinienne.

Ces mêmes attaques de la Résistance libanaise ont conduit à la destruction de nombreuses bases militaires dans la zone frontalière entre la Palestine occupée et le Liban. Des équipements militaires, notamment des chars, des véhicules de transport de troupes et des véhicules blindés, ne cessent d’être pris pour cible. Un grand nombre de soldats israéliens ont également été tués dans ces frappes.

Ces derniers mois, de nombreux analystes et anciens hauts commandants militaires israéliens ont fustigé l’action et le bilan du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de l’armée du régime d’Occupation dans la guerre avec le Hezbollah. Pour eux le Hezbollah et le Hamas ont su pousser Israël dans un bourbier qu’est la bande de Gaza.