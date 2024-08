La cérémonie de commémoration du martyr Ismail Haniyeh à Paris en plein JO

Selon le correspondant d'IRNA, une cérémonie de commémoration pour rendre hommage à l’âme et à la mémoire du martyr Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a eu lieu ce jeudi après-midi, 1er août, heure locale, grâce aux efforts de l'ambassade iranienne à Paris et du Comité national olympique au centre Zahra de Paris.

Etaient présents à la cérémonie Mohammad Aminnejad, ambassadeur d'Iran à Paris, Mahmoud Khosravi Vafa, chef du Comité national olympique, Seyyed Manaf Hashemi, secrétaire général du Comité national olympique, Mohammad Reza Davarzani, Nasrallah Sajjadi, Gholamreza Nowrouzi, Zahra Inche Dargahi, cheffe de la fédération de gymnastique, Alireza Poursalman, président de la fédération d'escrime, et Rasoul Asadi, président de la fédération de cyclisme. Ali Sarlak, chef de la commission culturelle du Comité National Olympique, a prononcé un discours à cette occasion.

Les Relations Publiques du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI) ont annoncé dans un communiqué le mercredi matin 31 juillet 2023 qu’Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et l'un de ses gardes du corps ont été tués en martyr à Téhéran dans une attaque ciblée visant sa résidence.