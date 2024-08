Le crime d'assassinat du martyr Haniyeh a déshonoré certains pays arabes et occidentaux (Ansarallah)

Réagissant au mutisme, Seyyed al-Houthi a déclaré : « J'offre mes plus sincères condoléances aux familles des martyrs Fuad Shukr et Ismail Haniyeh, ainsi qu'aux nations du Liban et de Palestine et à l’Oumma musulmane. Nous présentons également nos condoléances aux familles des martyrs des forces de Hashd al-Shaabi (Force de la mobilisation populaire actif contre les agissements terroristes), décédé en Irak à la suite d’un autre acte d’agression et terroriste perpétré par les Etats-Unis.

Le Leader d'Ansarallah a poursuivi : « Le martyre des dirigeants a toujours eu un grand effet sur la motivation des membres de l’Axe à continuer, et l'ennemi sioniste se rapproche de la chute inévitable promise par Dieu le Tout-Puissant, en augmentant les crimes. »

Le chef du mouvement Ansarallah du Yémen a poursuivi : « L'assassinat du commandant Haniyeh constitue une violation flagrante de toutes les coutumes et normes. L'assassinat de Haniyeh a scandalisé les Européens et certains pays arabes qui n’ont même pas condamné l’attaque.

Il a souligné que cette nouvelle vague d'escalade est liée au déplacement du criminel Netanyahu aux États-Unis ovationné au Congrès et simultanément aux agissements des États-Unis sur le golfe Persique et en Méditerr