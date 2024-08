L’Iran ne renoncera pas à son droit inhérent et prendra des contre-mesures pour punir les sionistes

Téhéran- IRNA- Le ministre des Affaires étrangères par intérim iranien réagissant à l’acte d’agression israélien visant le chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran a déclaré : « L'acte terroriste du régime sioniste en tuant en martyr Ismail Haniyeh à Téhéran, en plus de violer l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran et de violer la souveraineté nationale du pays, a mis en danger la paix et la stabilité régionales et internationales, et l'Iran ne renoncera pas à son droit inhérent à se défendre et à prendre des contre-mesures pour punir les sionistes criminels.

Ali Bagheri, ministre des Affaires étrangères par intérim, a tenu ces déclarations à l’occasion d’une conversation téléphonique ce jeudi 1er août, heure locale, avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au sujet de l'acte terroriste du régime sioniste visant Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement Hamas.