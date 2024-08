Mort en martyr d'Ismail Haniyeh: L'Arabie saoudite pour une réunion de l'OCI

Ali Bagheri, ministre des Affaires étrangères par intérim, a discuté au téléphone ce jeudi avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Amir Faisal Bin Farhan, sur les derniers développements liés au martyre d'Ismail Haniyeh, le chef du Mouvement de la résistance islamique (Hamas), par le régime sioniste.

Le chef de l’appareil diplomatique d’Iran a remercié à cette occasion la présence de la délégation saoudienne à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la RII avant d’indiquer : « Le régime artificiel et factice sioniste en franchissant les lignes rouges et en commettant une agression terroriste évidente à savoir l’assassinat ciblé d'Ismail Haniyeh et en violant la sécurité nationale de la République islamique d’Iran ainsi que la stabilité et la sécurité régionales, est confronté à de graves risques. »

Il a souligné : L'Iran usera de son droit inhérent et légitime de prendre des mesures décisives et punitives contre le régime artificiel sioniste, afin que la folie continue de l’Occupation sionise se heurte à un regret éternel.

Balqari a renchéri : « La réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) est nécessaire pour faire face aux crimes flagrants du régime sioniste qui a tué en martyr Ismail Haniyeh et a mis en danger la sécurité nationale de la République islamique d'Iran.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan, a pour sa part condamné l'assassinat de M. Haniyeh et l'action du régime sioniste contre l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, et a qualifié la situation dans la région de « critique et de dangereuse. »

Il a en outre souligné la nécessité de réduire les tensions dans la région et a déclaré : « L'Arabie saoudite accueillera favorablement la réunion de l'Organisation de coopération islamique pour se pencher sur le martyre d'Ismail Haniyeh. Il a de même souligné la poursuite des consultations entre les deux pays.